DPR: "Nos mesures reposent sur un budget réfléchi et adéquat", assure Elio Di Rupo

(Belga) "Nos mesures reposent sur un financement adéquat et réfléchi, à la hauteur des politiques à mener", a affirmé vendredi après-midi le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, lors de sa réplique au parlement dans le cadre des débats sur la déclaration de politique régionale.

"Notre DPR s'est appuyée sur un travail budgétaire sérieux. Des projections pour l'ensemble de la législature ont été réalisées sur base des paramètres économiques les plus récents", a tenté de rassurer M. Di Rupo alors que sur les bancs de l'opposition, on ne cesse de s'inquiéter d'un texte sans chiffre. "Bien sûr, le gouvernement devra être capable de s'adapter. Une trajectoire ne peut être figée pour 5 ans; elle doit évoluer suivant le contexte socio-économique", a-t-il toutefois ajouté. Pour rappel, le gouvernement wallon vise un retour à l'équilibre en 2024. "Nous ferons le nécessaire pour respecter cet équilibre et nous prendrons toutes les mesures pour faire face à la fin du mécanisme de solidarité" en 2025, a encore indiqué le ministre-président tout en réaffirmant qu'"il n'y aura pas de nouvelle taxe". (Belga)