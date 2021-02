Droit passerelle: la Belgique a apporté 3,5 milliards d'euros d'aide depuis le début de l'épidémie

Le montant des dépenses totales pour l'aide financière des droit passerelle et double droit passerelle apportée aux indépendants dépasse désormais 3,5 milliards d’euros (dont 1 milliard pour le double droit passerelle mis en place en octobre dernier avec la seconde vague). Il est à rappeler que le double droit passerelle pour les secteurs à l’arrêt et les secteurs dépendant des secteurs à l’arrêt a d’ores et déjà été prolongé en janvier et février 2021 (le projet de loi a été adopté ce jeudi 11 février par le Parlement fédéral).

"Ces chiffres témoignent du grand nombre d’indépendants mis en difficultés par la crise Covid-19, souligne le ministre fédéral des Indépendants David Clarinval, ils nous démontrent que les aides sont et restent nécessaires pour aider les travailleurs indépendants à tenir le coup d’ici à la fin des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus."