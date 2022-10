Dur, dur: combien gagnent les ministres et députés, et combien sont-ils prêts à déduire de leur salaire?

Le premier ministre Alexander De Croo propose de demander aux ministres et aux députés de baisser leur salaire de 8 %. Comment cette idée est-elle reçue chez les élus ?

La question que nous avons posée aux ministres et députés croisés aujourd’hui est simple : vous gagnez combien, et vous êtes prêt à renoncer à combien ?

"On gagne 6.000€ par mois", répond Catherine Fonck, députée Les Engagés. "On gagne plus ou moins 6.000€ nets, sachant qu'il y a une partie qui est rétribuée plus tard...", débute Sophie Rohonyi, députée Défi, avant de s'interrompre. "On peut la refaire ?", nous demande-t-elle alors. "On gagne aux alentours de 6.000€ comme chaque député", confirme Michel De Maegd, député MR. "Je ne sais pas ce que je gagne...", réfléchit Georges Gilkinet, ministre fédéral de la mobilité (ECOLO). "Attends", nous demande-t-il avant de couvrir notre micro pour interrompre l'interview.

Si les réponses sont parfois compliquées, c’est parce qu’il y a le brut, le net, les avantages et souvent ce qu’ils reversent à leur parti. Mais cela tourne autour des 12.000 euros nets pour un ministre. "Mon salaire est bien inférieur à ça, puisque je me prive de 50% de ces revenus", explique Georges Gilkinet. "Le responsable politique doit être exemplaire, sans doute encore plus en période de crise."

Le premier ministre Alexander De Croo propose de baisser le salaire des ministres de 8%. Il est actuellement de 20.874€ bruts par mois. Sur le principe, tout le monde semble plus ou moins d’accord. Et les députés pourraient, eux aussi décider de baisser leur salaire. "Je pense que c'est indispensable", confirme Catherine Fonck. "D'autant plus qu'on a été indexés, et que l'indexation chez nous est injuste."

"On peut avancer sur cette idée, pourquoi pas?", répond Sophie Roholnyi. Pour les libéraux, pourquoi pas aussi, mais la vraie solution est ailleurs. "Il faut travailler sur le nombre de ministres, de députés, etc sur chaque niveau de pouvoir", précise Michel De Maegd. "Si vous enlevez le salaire de quelqu'un qui travaille d'arrache-pied, parce que c'est une vie de fou, vous n'aurez plus de candidats qui voudront faire de la politique."

Baisser le salaire des ministres de 8% permettrait d’économiser 450.000€. Cela reste symbolique, par rapport au budget de l’état, mais si tous les ministres et les députés du pays s’y mettent, e montant pourrait être conséquent.