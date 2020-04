Un jour sur deux à l'école à partir de septembre? "Sans doute"

Cette semaine, le Conseil national de sécurité a présenté un scénario possible et envisagé pour un déconfinement progressif dès le 4 mai prochain.

Un retour des élèves à l'école est pour l'instant prévu à partir du 18 mai. (les modalités de ce retour à l'école). Caroline Désir (PS), la ministre de l'Education en Fédération Wallonie-Bruxelles, était invitée de la rédaction de Bel RTL ce lundi matin.

Les grandes vacances se profilent déjà à l'horizon est la question de la rentrée de septembre reste encore floue. Tout sera-t-il déjà rentré dans l'ordre? La ministre précise: "J'entends ce que les épidémiologistes et les virologues disent. On n'aura pas encore de vaccin. On ne sait pas où on en sera avec ce virus. Si on est toujours avec un risque de reprise de l'épidémie, de rebond, ou de deuxième pic, on devra adapter notre façon de faire l'école. Sans doute avec des temps en présentiel à l'école, où on est physiquement présent, et des moments à distance." La ministre dit déjà travailler sur la rentrée de septembre et l'une des hypothèses émises est que les enfants se rendront à l'école un jour sur deux: "Sans doute", a ajouté la ministre l'Education en Fédération Wallonie-Bruxelles.



> Coronavirus en Belgique: les dernières infos

L'interview dans son intégralité: