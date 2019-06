Écolo a désigné ses sénateurs

Le Conseil de fédération d'Ecolo a désigné, vendredi soir, France Masai comme sénatrice cooptée. Les députés bruxellois Farida Tahar et John Pitseys ainsi que les députés wallons Hélène Ryckmans et Rodrigue Demeuse ont quant à eux été nommés sénateurs de Communauté et de Région.



Âgée de 37 ans et originaire de Ciney, France Masai a conduit la liste régionale dans l'arrondissement de Dinant-Philippeville. Ancienne responsable pédagogique de la Fédération Nationale des Patros, l'actuelle conseillère provinciale a par ailleurs coordonné la campagne électorale des Verts à l'échelle francophone.

Le Conseil de fédération a également désigné ses sénateurs de Communauté et de Région: Farida Tahar et John Pitseys pour Bruxelles ainsi que Hélène Ryckmans et Rodrigue Demeuse pour la Wallonie.