Communales 2018: La vague verte a-t-elle tenu ses promesses?

Il y a un an, jour pour jour, les Belges étaient appelés à voter pour les élections communales. L’un des enseignements, de ce scrutin, côté francophone, avait été la progression des listes écologiques. Surtout à Bruxelles, et dans une moindre mesure en Wallonie. Un an après, ces communes dirigées par un bourgmestre écolo ont-elles commencé à changer ?

À Floreffe, en Wallonie et à Forest, en région bruxelloise, plusieurs nouvelles mesures collent avec l’ADN d’Ecolo. Par exemple, une pépinière publique a été installée à Forest. À Floreffe, le remplacement des éclairages publiques énergivores a été effectué. L’attitude des bourgmestres détonne également par rapport aux pratiques précédentes : le Forestois, Stéphane Roberti, se ballade dans la commune avec son vélo pliable, sa coiffure à queue-de-cheval et ses tenues décontractées. Le Floreffois, André Mabille, roule quant à lui avec son vélo tout terrain malgré ses 72 ans. Par ailleurs, son bureau a été transformé en atelier de co-working.





Du coté de l'oppositions dans ces deux communes les critiques sont à peu près les mêmes. Selon eux, les débuts d'Ecolo sont très fades, loin des changements qu'ils avaient promis. Ils pensent également que leur bourgmestre exerce son autorité d'une manière très décevante, aussi bien à Floreffe qu'à Forest.