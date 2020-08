Ecolo en recours pour obtenir l'étude SOGEPA sur le constructeur chinois Thunder Power

(Belga) Le député wallon Ecolo Christophe Clersy a déposé un recours auprès de la Commission d'accès aux documents administratifs afin d'obtenir l'étude commandée par la Région (via la SOGEPA) au cabinet Deloitte sur le projet d'implantation de l'usine de montage de véhicules électriques de la société chinoise Thunder Power sur l'ancien site de Caterpillar à Gosselies.

Pourtant membre de la majorité gouvernementale (PS-MR-Ecolo), le député vert n'a pu obtenir du ministre de l'Économie Willy Borsus (MR) le contenu de cette analyse au motif qu'y figurent des données propres à Thunder Power qui sont "confidentielles et sensibles", ni le montant payé par la SOGEPA - l'un des bras financiers de la Région - pour cette mission de consultance, a affirmé M. Clersy dans un communiqué. "Quant à la SOGEPA, sollicitée également pour le même document, elle n'a tout simplement pas répondu au courrier qui lui a été adressé", a-t-il ajouté. Le député ne cache pas son inquiétude sur l'arrivée du constructeur chinois à Gosselies. "Au-delà du fait que Thunder Power a postposé de deux ans sa potentielle venue à Gosselies, j'ai récemment pu constater que depuis près d'un an, la page Facebook et le compte Twitter de la société n'étaient plus du tout mis à jour. C'est un nouvel élément qui n'est pas de nature à me rassurer". Pour Christophe Clersy, disposer des documents sollicités pourrait permettre "d'enfin avoir des réponses à nos questions et avancer sur ce projet ou, dans le cas contraire, rapidement nous tourner vers d'autres projets pour garantir un avenir durable au site de Caterpillar." Lors d'une mission économique en Chine en novembre dernier, le directeur de Thunder Power, Wellen Sham, avait confirmé à M. Borsus sa volonté d'assembler des voitures électriques sur l'ancien site de Caterpillar, avec un début de production en 2022. Thunder Power avait annoncé en octobre 2018, en grandes pompes, son arrivée à Charleroi, en collaboration avec la SOGEPA, pour y assembler une voiture électrique citadine baptisée "Chloé". Mais le constructeur s'était fait particulièrement discret depuis lors, faisant craindre à d'aucuns que le projet, potentiellement créateur de centaines d'emplois, ait du plomb dans l'aile.