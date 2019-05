Ecolo et Groen font le bilan des élections: "Tous les partis ont mené campagne contre nous, ils se sont trompés de cible"

Devant des militants surchauffés, les coprésidents d'Ecolo et la présidente de Groen ont prononcé un discours commun en soirée pour célébrer la forte progression des verts. "On vient de loin", a commencé Zakia Khattabi. "Nous avons gagné notre pari, celui de réaffirmer haut et fort le projet de l'écologie politique. Nous pourrions doubler notre score de 2014", s'est-elle réjouie. "C'est le fruit de votre engagement sur le terrain à la rencontre des citoyens", a-t-elle poursuivi, déclenchant le chant bien connu des marches des derniers mois: "On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat."

"C'est le climat et la Belgique qui doivent gagner. Il faut entendre l'électeur et créer des majorités de l'espoir et la solidarité", a-t-elle dit. "Nous sommes conscients que les jours qui arrivent vont nous amener à nous mobiliser contre la peur, la haine, l'obscurantisme", a-t-elle conclu.

"Nous étions 1 contre tous, tous les partis menaient campagne contre nous, ils se sont trompés de cible", a déclaré la présidente de Groen, le parti écologiste flamand, déplorant le "nuage noir" du Vlaams Belang en Flandre. "Nous n'allons pas commettre l'erreur de négliger ses électeurs, il faut les écouter et nous ne pouvons pas les ignorer. Il faut répondre à leurs angoisses et incertitudes", a-t-elle encore déclaré.

