Ecolo et Groen vont s'échanger des candidats: "Cela n'a encore jamais été utilisé"

Ecolo et Groen vont s'échanger des candidats pour l'élection à la Chambre, une première selon les Verts qui veulent ainsi se profiler en jeteurs de ponts par-delà la frontière linguistique.



"Actuellement, il n'existe hélas pas de circonscription électorale à l'échelle de la Belgique", déplorent le co-président d'Ecolo Jean-Marc Nollet et Kristof Calvo, la figure de proue de Groen à la Chambre. "Donc on en fait une à notre manière. Légalement c'est autorisé, mais cela n'a encore jamais été utilisé. Si nous le faisons maintenant, c'est parce que la coopération est plus importante que jamais". Les écologistes parlent de "candidats Erasmus", à l'instar des étudiants participant à ce célèbre programme européen d'échange interuniversitaire.





L'ambition de devenir la plus grande famille politique au Parlement



Les candidats seront dévoilés prochainement. On sait déjà que Lech Schelfout, conseiller communal à Renaix (Flandre orientale), se présentera sur une liste dans le Hainaut. Des candidats Ecolo se présenteront aussi en Flandre. Une demi-douzaine de candidats sont pressentis. Kristof Calvo, de son côté, annonce aussi son intention de mener campagne en Belgique francophone.

"Je ne suis pas seulement candidat pour la province d'Anvers, mais pour tous les Belges", estime-t-il. A Bruxelles, les Verts se présentent sur une liste commune à la Chambre. Ils ont l'ambition de devenir la plus grande famille politique au Parlement fédéral.