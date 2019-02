Ecolo propose une allocation universelle pour tous les 18-26 ans: voici le montant

Ecolo propose une allocation universelle de 460 à 600 euros par mois pour tous les 18-26 ans, annonce le député fédéral Gilles Vanden Burre dans La Libre, lundi. Le parti écologiste fera campagne sur ce revenu de base en vue des élections du 26 mai. Le député détaille dans le quotidien quatre propositions pour "la qualité de l'emploi". Ecolo propose notamment d'octroyer aux jeunes un revenu de base de 460 à 600 euros par mois qui ne remplacerait pas les aides sociales préexistantes, mais supprimerait les allocations familiales (pour les jeunes de plus de 18 ans) et le crédit d'impôt pour enfant à charge. Le coût de la mesure est estimé entre 3,2 et 4,8 milliards d'euros par an, selon une étude du parti. Ecolo cible cette tranche d'âge "parce que des jeunes se retrouvent en dehors de tout trajet", explique Gilles Vanden Burre. "Ni emploi, ni stage, ni études. En Région bruxelloise, on les estime à 20% des 18-26 ans. Ensuite, quand on est jeune, on a envie de tester des choses. Parfois, ça ne marche pas et on recommence. Le revenu de base doit permettre une intégration plus facile sur le marché de l'emploi. Il a aussi une dimension sociale très forte qui vise à empêcher que des personnes soient laissées à l'abandon, sans revenus."

Ecolo propose également de garantir un droit individuel à la formation (cinq jours par an pour tous les travailleurs); de donner accès au chômage après une démission; et d'instaurer son "plan tandem", à savoir la possibilité pour les plus de 55 ans de travailler à temps partiel en exerçant une mission de tutorat dans l'entreprise.