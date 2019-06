Edito de Christophe Giltay: wat is confederalism?

Confédéralisme : mot clé des actuelles négociations pour la constitution d’un gouvernement fédéral. Discuter du confédéralisme c’est la condition posée par la NVA pour entamer un dialogue avec le PS. Une rencontre entre le premier parti flamand et le premier parti Wallon qui semble à terme inéluctable, malgré les anathèmes posés par les uns et les autres. Or le mot confédéralisme n’est pas si clair, il peut recouvrir des réalités bien différentes.

Si on s'en tient à la définition du Larousse, une Confédération c'est une association d'États indépendants qui ont délégué l'exercice de certaines de leurs compétences à un pouvoir central. C'est-à-dire à peu près le contraire de ce qu'est une Fédération où vous avez un pouvoir central qui a délégué des compétences à des pouvoirs régionaux et communautaires. Actuellement même si le Canada et la Suisse sont officiellement des Confédérations, ces deux Etats sont devenus de facto des Fédérations