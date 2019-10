Edwine Bodart devient la première femme à la présidence du PS namurois

(Belga) Edwine Bodart, 33 ans, a été élue samedi présidente du PS à Namur. Elle est la première femme à occuper cette fonction.

Trois candidats s'étaient présentés pour prendre les rênes du PS dans la capitale wallonne. Il n'aura finalement fallu qu'un tour pour les départager, Edwine Bodart l'emportant avec 51,9% des voix. Les autres candidats étaient Alain Onkelinx et Robin Muzzarelli. Membre du PS depuis une dizaine d'années, la nouvelle présidente des socialistes à Namur est aussi collaboratrice de la députée fédérale et conseillère communale, Eliane Tillieux, anciennement au Parlement wallon. Elle a également été directrice de campagne pour le PS lors des dernières élections communales, ainsi que pour les candidats de la province de Namur au dernier scrutin fédéral. "Je suis vraiment fière d'être la première femme élue à ce poste ici à Namur, et ce, malgré mon jeune âge", a-t-elle réagi. "Cela montre que le PS est un parti progressiste et c'est une belle preuve d'une volonté de renouveau." Le bourgmestre de Rebecq Dimitri Legasse a été reconduit, quant à lui, pour un mandat de 4 ans à la tête de la Fédération PS du Brabant wallon avec 63,8 pc des voix, tandis que le bourgmestre de Mons Nicolas Martin rempile à la tête de la fédération de Mons-Borinage avec près de 93 pc des voix. La député provinciale Fabienne Capot a été, pour sa part, reconduite au poste de présidente de la Fédération du Centre avec 89 pc des suffrages exprimés. Côté liégeois enfin, Jean-Claude Peeters, présidera aux destinées de l'Union socialiste d'Ans après avoir récolté 89,1 pc des votes exprimés. (Belga)