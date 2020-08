Egbert Lachaert, président de l'Open Vld, nouveau missionnaire royal: pour le politologue Dave Sinardet, cette nomination est "logique"

Le Roi i a chargé mardi après-midi le président de l'Open-Vld Egbert Lachaert de chercher à constituer une nouvelle majorité fédérale. Dave Sinardet, politologue à l'université flamande VUB, a commenté cette nouvelle nomination lors du RTLINFO 19H.

Olivier Schoonejans: Cette nomination est-elle logique?

Dave Sinardet: L'Open Vld est d'un côté, la pièce manquante puzzle PS/N-VA mais de l'autre, il est aussi le parti qui peut ouvrir la voie vers Vivaldi. On a aussi un peu parlé d'une possibilité d'un duo Libéraux/Écologistes après leur déclaration commune la semaine dernière. Mais je crois que c'était quand même difficile pour Egbert Lachaert de prendre une mission avec quelqu'un de Groen ou Écolo parce que ça donnerait l' image d'un vrai axe turquoise. Ça donnerait trop l'impression qu'il y a vraiment une entente entre ces deux partis. Chose qui est quand même difficile pour l'aile droite de son parti (l'open Vld ndlr).

Olivier Schoonejans: Dans quel sens Egbert Lachaert devrait-il travailler en priorité? Est-ce que ce sera d'office avec la N-VA?

Dave Sinardet: Pas nécessairement. Je crois que l'Open Vld est nécessaire pour les deux formules les plus probables en ce moment. Mais on a aussi pu constater qu'associer PS et N-VA avec les Libéraux est devenu très difficile. Ce n'est pas nécessairement un problème pour trouver un accord entre la N-VA et le PS. D'ailleurs ça s'est passé ces dernières semaines. Mais on voit que quand on essaye de rajouter les Libéraux, il y a un problème. Parce que pour eux, il n'y a rien dans un deal qui est socio-économiquement plus à gauche et sur le communautaire plus nationaliste.

Donc il est quand même plus logique de réouvrir la voie vers Vivaldi. Le seul problème, ce sera que Lachaert aura besoin de vraies concessions socio-économiques du PS pour pouvoir faire ce pas.

Olivier Schoonejans: Vivaldi donc sans la N-VA. Il y a un nouveau round de discussions avec Egbert Lachaert qui est attendu chez le Roi pour le 28 août. Il reste un mois pour former un gouvernement. Est-ce que ce sera suffisant en terme de temps ?

Dave Sinardet: Ça peut être suffisant pour arriver finalement à un point où il y a des partis suffisants qui forment ensemble une majorité qui disent 'On veut former ensemble un gouvernement'. Mais après, on doit vraiment débuter une vraie négociation d'un gouvernement et arriver finalement un accord. Et là, pour cela, quelques semaines ne seront probablement pas suffisantes même si (et ça c'est le le point positif) tant pour la formule associant PS et N-VA que pour la formule Vivaldi, il y a déjà des textes sur la table sur lesquels on a déjà travaillé assez longuement.