Être plus de 4 personnes à table, fermer l'Horeca plus tard: pour le ministre David Clarinval, la situation sanitaire nous le permet

Un nouveau comité de concertation aura lieu ce vendredi 18 juin dès 14h. À la veille de celui-ci, le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, David Clarinval (MR) était l'invité de 7h50 sur BEL RTL. Quels assouplissements sont au menu de ce comité de concertation ? Le ministre répond aux questions de Fabrice Grosfilley.

On va élargir la "bulle" de 4 ?

Il n'y a pas encore de décision, mais la bulle de 4 est en effet sur la table. Quand on décide de passer la bulle de 4 à 6, 8 ou 10, ça permet des améliorations dans d'autres secteurs. Par exemple, pour les gîtes : si on peut accueillir plus de personnes chez nous, les gîtes pourront eux aussi accueillir davantage de personnes, c'est automatique. On va essayer de faire simple, et d'avoir le même chiffre partout.

Pour rappel, actuellement c'est la "règle de 4" qui est en vigueur dans notre pays. Le secteur Horeca peut à nouveau accueillir des clients à l'intérieur de 5h à 23h30 avec toujours 4 personnes (ou une famille) par table. Cette règle est également valable au sein des foyers. Nous pouvons inviter maximum 4 personnes à l'intérieur de sa maison. Ces 4 personnes peuvent être différentes à chaque invitation.

6, 8, 10 ?

Ça, ce n'est pas encore décidé, mais le plus possible, j'espère.

Dans l'Horeca, aujourd'hui c'est 4 à table, ça veut dire que cette bulle-ci sera aussi élargie ?

C'est le même raisonnement, si on peut avoir une bulle familiale de 8, les tables au restaurant seront de 8. Il faut être logique.

Les conditions sanitaires le permettent ?

Oui, on a encore eu une réunion hier soir avec les virologues, c'est indéniable. On est même au-delà de nos espérances. La vaccination est un succès, la Belgique se classe très bien. Je ne peux qu'inciter celles et ceux qui ne sont pas encore vaccinés à le faire.

L'heure de fermeture de l'Horeca à 23h30, alors que l'Euro est bien entamée, c'est un peu juste. On doit changer cet horaire ?

On a déjà bataillé pour avoir 23h30, mais vu les chiffres qui sont bons, et vu l'Euro, mais aussi pour les casinos... Il est important de changer, voire supprimer les heures de fermeture. Mais ça, ce ne sera pas encore accepté. Il y aura peut-être une heure intermédiaire, peut-être minuit, nous verrons. Et ensuite, peut-être la supprimer au mois d'août. Mais pour l'Euro, ce serait quand même incroyable qu'on doive arrêter la projection des matchs alors qu'il ne reste plus que des penaltys à tirer.