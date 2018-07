Elections 2018 - A Amay, Ecolo mise sur une politique qui s'appuie sur les comités de quartiers

(Belga) Ecolo a présenté mardi soir sa liste complète à Amay en vue des élections communales d'octobre prochain. Jean-Michel Javaux, l'actuel bourgmestre, est candidat à un nouveau mandat et est accompagné sur la liste de 22 candidats. Pour ces élections, le parti écologiste mise sur les comités de quartier.

Outre Jean-Michel Javaux, tête de liste, des personnalités bien connues et influentes dans la commune se présentent aux prochaines élections chez Ecolo à Amay. On peut notamment citer Daniel Boccar, ancien échevin et actuel président du conseil communal et du centre culturel; Jean-Jacques Jouffroy, ancien juge social; ou encore Raphaël Torreborre, chef de groupe de l'opposition PS jusqu'il y a peu. Neuf nouveaux candidats complètent la liste, dont sept dits "d'ouverture". "Notre liste comporte des candidats de tous quartiers", a souligné Jean-Michel Javaux, actuel bourgmestre d'Amay. "Tous les villages sont représentés mais nous mettons en plus l'accent sur la représentativité des quartiers. Notre politique s'appuie sur les 25 comités de quartiers." Selon le bilan tiré par la majorité actuelle, la dette de la commune, sous tutelle depuis 1998, a diminué de 33% depuis qu'elle est arrivée au pouvoir, soit depuis 2006, il y a 12 ans. Bien que les candidats n'aient pas souhaité dévoiler leur programme ce mardi, ils estiment que 75% des promesses faites aux dernières élections ont été réalisées. "La revitalisation du centre d'Amay est en bonne voie, la politique menée en ce qui concerne les jeunes enfants et les aînés, les abris pour les jeunes, donner une seconde vie à la gare d'Amay... sont autant de projets sur lesquels nous avons travaillé. Nous avons rénové près de 70% des voiries. Nous voulons continuer dans cette voie", a conclu Jean-Michel Javaux. (Belga)