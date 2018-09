Elections 2018 - A Braine-l'Alleud, Défi présente une liste sans le moindre mandataire politique

(Belga) La section de Braine-l'Alleud de DéFI a présenté mardi les 33 candidats qui seront soumis au vote des électeurs en octobre prochain lors des élections communales. Elle ne compte aucun mandataire actuel et la tête de liste, Christian Ferdinand, s'en dit particulièrement fier. Plusieurs candidats d'ouverture, non adhérents à DéFI donc, figurent sur cette liste. Braine-l'Alleud était une des rares communes wallonnes dans laquelle, en 2012, le FDF - devenu DéFI - avait décroché un siège au conseil communal. Mais Anicet Verly, en 2014, avait rompu avec le parti pour rejoindre les rangs du MR du bourgmestre Vincent Scourneau.

La liste DéFI à Braine-l'Alleud se fixe comme objectif d'intégrer le collège communal après les élections d'octobre. Elle est menée par Christian Ferdinand, suivi de Marie Vanhemelen, Kevin Charlier, Isabelle Foucart et Marc Demoulin. On y trouve sept jeunes de moins de 30 ans, et sept seniors de plus de 65 ans. "Je tiens à rappeler que parmi tous nos candidats, aucun n'a jamais été mandataire politique et nous en sommes fiers dans la mesure où la politique ne devrait pas être uniquement décidée par des politiciens qui en font leur carrière mais aussi par une majorité de citoyens engagés et qui souhaitent profondément le changement en Brabant wallon et à Braine-l'Alleud", indique la tête de liste, Christian Ferdinand. (Belga)