Elections 2018 - A. De Croo poussera la liste Open Vld pour les provinciales dans le district de Gand

(Belga) Le Vice-Premier ministre Open Vld Alexander De Croo poussera la liste de son parti dans le district de Gand-Eeklo-Deinze en vue des élections provinciales en Flandre Orientale, en octobre prochain, a annoncé mercredi soir le porte-parole du parti, Kristof Windels qui tirera la liste.

L'Open Vld occupe actuellement 15 des 72 sièges du conseil provincial de Flandre Orientale. Cet organe ne comptera plus que 36 élus à l'issue du prochain scrutin. La province ne comptera également plus que quatre députés permanents au lieu de six actuellement. (Belga)