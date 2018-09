Elections 2018 - A Grez-Doiceau, Défi Citoyens compte jouer un rôle primordial au soir du 14 octobre

(Belga) La liste Défi Citoyens a été présentée mardi soir à Grez-Doiceau. Elle est complète et comporte 23 candidats en partie adhérents à Défi - le président Olivier Maingain assistait à cette présentation - ainsi que des citoyens sans étiquette politique. En 2012, le FDF avait obtenu 2,81% des votes à Grez-Doiceau, sans décrocher de siège au conseil communal. Mais deux anciens élus de la majorité, Philippe Lenaerts (qui a quitté L'Equipe) et Pascal Goergen (qui a quitté l'Alliance communale) font partie de Défi Citoyen. La liste vise quatre sièges, afin de jouer un rôle de pivot de la future majorité.

C'est le conseiller communal Pascal Goergen, siégeant aujourd'hui comme indépendant après avoir claqué la porte de la liste de la bourgmestre et députée fédérale MR Sybille de Coster-Bauchau, qui emmènera la liste Défi Citoyens. Il est suivi de Maryline Leherte en deuxième position, puis de Paul Cartuyvels. Le président de Défi Ardennes et Hesbaye brabançonnes, Adrien Felot, pousse la liste en 23e position. Défi Citoyens indique qu'il n'a signé aucun accord pré-électoral. En fin de législature, l'alliance entre l'Equipe et l'Alliance communale a perdu sa courte majorité. En visant quatre sièges, Défi Citoyen espère dès lors jouer un rôle de pivot au soir du 14 octobre, et ainsi faire partie du nouvel exécutif. Côté programme, Défi Citoyens met notamment en avant la préservation de la ruralité, la maitrise de la fiscalité, le soutien au commerce indépendant de proximité, et la mise en oeuvre d'un budget participatif.