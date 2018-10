Elections 2018 - André Flahaut a voté à Nivelles

(Belga) Le ministre du Budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles André Flahaut (PS) a voté dimanche matin dans un bureau installé dans les locaux de l'Institut provincial d'enseignement technique (IPET) à Nivelles.

"Un jour de votation est une démonstration de démocratie et c'est fondamental. Oui, le vote doit rester obligatoire et je me réjouis que les gens viennent voter avec leurs enfants", a commenté celui qui figure en dernière place de la liste PluS pour Nivelles. "Je salue aussi, comme je viens de le faire dans le bureau, tout ceux qui travaillent aujourd'hui pour que la démocratie fonctionne", a encore dit le ministre d'Etat. (Belga)