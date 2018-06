Elections 2018 - André Flahaut poussera la liste "Plus pour Nivelles" lors des élections communales

(Belga) Ministre du Bugdet de la Fédération Wallonie-Bruxelles et chef de file de l'opposition socialiste à Nivelles, André Flahaut a dévoilé mardi soir la liste qu'il a concoctée pour les élections communales d'octobre. Une liste d'ouverture qui s'appellera "Plus pour Nivelles", sans sigle du PS, et qui ne sera pas emmenée par le ministre, qui occupera la 29e et dernière place. C'est l'ancien bourgmestre socialiste Maurice Dehu qui tirera la liste. Les socialistes siègent dans l'opposition depuis deux législatures.

Pour André Flahaut, l'objectif est de doter Nivelles d'un "moteur politique fort". Le chef de file socialiste convient néanmoins que ses responsabilités ministérielles le rendent moins disponible pour mener une campagne communale qui réclame une présence maximale sur le terrain. Il indique également que dans le cadre de futures alliances, il considère que sa personnalité ne doit pas constituer un frein au retour de sa liste aux commandes de la ville de Nivelles. Derrière l'ancien bourgmestre et actuel conseiller communal PS Maurice Dehu, la conseillère Céline Scokaert prend la deuxième place, suivie du conseiller communal François Noé. Figurent également sur la liste le président du centre culturel du Brabant wallon Louison Renault, André Decasteau, qui était conseiller communal de 2000 à 2012 sur la liste du bourgmestre MR Pierre Huart, ou encore Claudy Epis, qui s'est fait connaitre ces dernières années en menant la fronde judiciaire des pompiers volontaires nivellois contre la Ville. (Belga)