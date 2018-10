Elections 2018 - Comines-Warneton: le groupe Action dans l'opposition après 66 ans de règne

(Belga) Le groupe Action, de tendance Cdh, est renvoyé dans l'opposition à Comines après 66 ans de règne dans la cité frontalière. Ensemble, Ecolo et MCI ont décidé de s'unir pour former une majorité. Alice Leeuwerck (Ensemble) est désignée bourgmestre de la ville de Comines-Warneton. Après la bourgmestre de Mouscron, Brigitte Aubert (Cdh), une autre femme a été élue bourgmestre en Wallonie picarde, dimanche soir.

Ecolo entre dans une nouvelle majorité, après Pecq et Tournai notamment. Les verts pourraient aussi entrer dans une majorité à Mouscron, avec le Cdh, mais la décision n'est pas encore tombée. Dimanche, le groupe Action de la bourgmestre Marie-Eve Desbuquoit, laquelle avait succédé à l'indétrônable Gilbert Deleu qui avait mis un pas de côté en 2016 à cause de maladie, avait recueilli 40% des suffrages (-9,53%) et avait perdu sa majorité absolue avec 11 sièges sur 25 (-2 sièges). Ensemble (7 sièges), Ecolo (4 sièges) et MCI (2 sièges) formeront une majorité dans cette commune qui a un statut spécial prévoyant un échevinat à un élu flamand s'il y avait eu une liste flamande qui avait obtenu un siège lors du scrutin communal. Dans cette cité francophone, il n'y a plus de liste flamande depuis 1988. Dès lors, c'est à un membre de l'opposition qui occupe un échevinat. Lors de la dernière législature, ce siège était occupé par Chantal Bertouille (MR). Le PS, avec un siège, accompagnera Action dans l'opposition. La nouvelle bourgmestre a recueilli 1.150 voix de préférence dimanche soir. (Belga)