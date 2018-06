Elections 2018 - Ensemble présente ses 39 candidats à Tournai et mise sur l'éthique

(Belga) "Ensemble", une liste qui se veut "citoyenne et apolitique" a été dévoilée mercredi soir à Tournai. Elle sera emmenée par un néophyte en politique, l'avocat Benjamin Brotcorne qui fut aussi président de l'association de défense du patrimoine tournaisien, l'ASBL Pasquier Grenier. On y retrouve 20 hommes et 19 femmes parmi lesquels nombre d(e)(ex-)membres du cdH, en perte de vitesse lors des élections communales de 2012 (-5,66 %), et qui ne se présentera pas sous son étiquette de parti.

Parmi les candidats, on observe la présence de l'ancien manager du centre-ville qui fut candidat en 2012 avec le PS. Jean-Michel Vandecauter, très connu à Tournai, avait recueilli 1.023 suffrages pour sa première élection. Parmi les candidats issus du cdH, on retrouve l'ancien échevin Jean-Marie Vandenberghe (1.965 voix en 2012) qui poussera la liste, François Schillings ou encore Thierry Vandeghinste. Ensemble a pris dix engagements pour faire de Tournai une "commune éthique". Il souhaite faire de Tournai "une ville plus vivante, plus conviviale et plus attractive" en élaborant un projet à long terme pour relancer notamment le commerce du centre-ville, en perte de vitesse. (Belga)