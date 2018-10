Elections 2018 - Huit millions d'électeurs appelés au vote à partir de 8h

(Belga) Les bureaux de vote ouvrent ce dimanche à 8h du matin dans les 589 communes du royaume. Plus de 8 millions d'électeurs sont appelés à renouveler 581 conseils communaux (en Flandre, 15 entités fusionnent pour en former 7 nouvelles), ainsi que les 10 conseils provinciaux pour ceux qui habitent en Flandre ou en Wallonie.

En Wallonie, où l'on vote sur papier à l'exception de la Communauté germanophone (vote électronique), les bureaux fermeront partout à 13h. Ce sera également le cas dans les communes de Flandre où l'on vote sur papier. Mais dans les 163 communes flamandes où le vote est électronique, l'ouverture des bureaux est prolongée jusqu'à 15h. Quant aux électeurs des 19 communes de la Région bruxelloise, ils ne votent que pour l'échelon communal, en l'absence de province. Ils peuvent pour leur part accomplir leur devoir civique jusqu'à 16h, tous de manière électronique. Au total, 8.135.774 électeurs sont appelés aux urnes, dont 130.559 non-Belges inscrits, qui ne peuvent voter que pour les communales. La diversité du pays se traduit dans plusieurs spécificités locales. Ainsi à Anvers, les électeurs doivent aussi renouveler les conseils de districts, niveaux administratifs infra-communaux. Dans huit communes à facilités (les six de la périphérie bruxelloise, plus les Fourons et Comines-Warneton), les citoyens élisent directement les conseillers de CPAS. A Zuienkerke (Flandre occidentale), le scrutin communal n'aura tout simplement pas lieu, car une seule liste y a été présentée. Les candidats sont donc immédiatement élus et désigneront entre eux le bourgmestre. Ce sera le bourgmestre sortant, ont-ils déjà annoncé. La procédure n'est pas la même au sud du pays: dans les six communes wallonnes à liste unique (Verlaine, Attert, Vaux-sur-Sûre, Chiny, Rouvroy et Bièvre), les passage dans l'isoloir reste nécessaire pour permettre de désigner comme bourgmestre le candidat ayant récolté le plus de voix, conformément à la législation régionale. (Belga)