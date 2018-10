Elections 2018 - La ministre Valérie De Bue a voté à Nivelles après avoir patienté une demi-heure

(Belga) La ministre wallonne des pouvoirs locaux, Valérie De Bue, a voté dimanche matin à Nivelles. Elle a dû faire preuve d'un peu de patience: le bureau où elle était convoquée à l'école de la Maillebotte, qui devait ouvrir à 8h, n'a pu ouvrir que peu avant 8h30. "J'ai laissé passer deux personnes qui devaient prendre un bus", a commenté la ministre qui figure en dernière position sur la Liste du bourgmestre. Valérie De Bue a profité du vote de dimanche matin pour déposer une déclaration de don d'organes.

"C'est une possibilité coulée dans un décret depuis 2017: lors du vote, on peut aussi se déclarer donneur d'organes. J'avais téléchargé le formulaire sur Internet pour le pré-remplir. En cas de malheur, c'est une décision toujours compliquée pour ceux qui restent: une telle déclaration ôte toute ambigüité sur la volonté de la personne, et enlève un poids qui pourrait peser sur la famille", indique la ministre wallonne. A propos du vote, le message de la ministre était de voter pour un maximum de personnes au sein d'une même liste, afin de stimuler l'arrivée de jeunes et de femmes dans les organes de décision communaux et provinciaux. (Belga)