Elections 2018 - Le conseil communal de Namur s'est installé, plus féminin que jamais

(Belga) Le conseil communal de Namur s'est installé lundi soir. Pour la première fois, les femmes y sont majoritaires avec 25 sièges sur 47, contre 22 en 2012 et 18 en 2006.

Légèrement rajeuni, le conseil voyait aussi l'arrivée de DéFi et du PTB partis dans l'opposition. Après les prestations de serment des 47 conseillers, le bourgmestre reconduit, Maxime Prévot (cdH), et les membres du collège communal ont officiellement été intronisés. Tous les regards se sont tournés vers les nouvelles élues, Charlotte Mouget (Ecolo) et Charlotte Deborsu (MR). A 21 ans, cette dernière s'est vue attribuer l'échevinat du Cadre de vie et de la Population. Elle devient ainsi la plus jeune échevine de la capitale wallonne. M. Prévot s'est réjoui de voir les femmes et la jeunesse monter en puissance tant au conseil qu'au collège. Il a aussi rappelé le nouveau rapport de force au sein de la majorité cdH-Ecolo-MR, à la suite du retour à l'avant-plan des écologistes (neuf sièges contre six en 2012). La déclaration de politique générale lue par le bourgmestre montre elle la nouvelle orientation que prendra Namur dans les six prochaines années. Après de grand travaux, l'accent sera mis sur la participation citoyenne, les logements sociaux, la précarité, la transition écologique ou encore la santé. La mobilité, le tourisme et la culture continueront par ailleurs à être au centre de la politique namuroise. La séance a également été l'occasion pour M. Prévot de transmettre la présidence du conseil communal à Anne Oger (cdH), qui dirigera désormais les débats. (Belga)