Elections 2018 - Le jeune parti andennais AD&N présente une liste complète pour les élections communales

(Belga) Le jeune parti AD&N (Andennais, Dynamiques et Novateurs) a présenté jeudi une liste complète composée de 29 candidats pour les prochaines élections communales à Andenne (province de Namur). Tirée par le conseiller communal (cdH) Etienne Sermon (42 ans) et poussée par l'actuel chef de groupe Écolo, Hugues Doumont (52 ans), la liste se veut "forte et puissante" et est composée de deux tiers d'élus (Ecolo-cdH) et d'un tiers de nouveaux candidats.

Le 21 mars dernier, une nouvelle formation politique était présentée sous le nom d'AD&N, addition entre des membres du cdH et d'Ecolo ainsi que des citoyens sans appartenance politique. La liste complète a été dévoilée et est ainsi formée à parts égales entre les élus de chaque parti et les nouveaux candidats pour une moyenne d'âge globale de 46 ans. "Nous couvrons par ailleurs l'ensemble du spectre socioprofessionnel andennais ainsi que les 10 communes de l'entité", explique Etienne Sermon, tête de liste et cofondateur d'AD&N. La participation citoyenne, la transparence et la responsabilité politique seront les maîtres mots de la nouvelle formation, qui se veut avant tout un groupe citoyen "de qualité" avant d'être un parti formé par le rapprochement d'Ecolo et cdH. Par ailleurs, le refinancement du CPAS, la modernisation de la fiscalité andennaise ou encore l'aménagement du territoire feront partie des grandes thématiques de la campagne. Le programme complet, encore en cours d'élaboration et de discussion entre tous les membres, sera quant à lui présenté à la rentrée. (Belga)