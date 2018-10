Elections 2018 - Le PTB fait de Namur "un objectif majeur"

(Belga) Le porte-parole du PTB, Raoul Hedebouw, était mercredi soir à Namur à l'occasion d'un meeting organisé par la liste locale. Après un discours de la tête de liste namuroise, Thierry Warmoes, il a pris la parole pour rappeler l'importance que revêt la capitale wallonne dans le plan d'expansion du parti.

"Je ne veux pas vous mettre la pression, mais on attend beaucoup de vous", a-t-il lancé aux quelque 200 adhérents présents. "En 2012, nous avons percé à Genk, Liège ou Anvers. Aujourd'hui, nous voulons nous étendre à d'autres villes, moins industrielles, car la classe ouvrière ne se limite pas aux travailleurs des usines sidérurgiques." "Pour pouvoir unifier toute cette classe, une ville comme un Namur est un enjeu majeur pour le PTB", a-t-il ajouté, non sans se réjouir de voir M. Warmoes et son équipe ambitionner non pas un mais plusieurs sièges lors des prochaines élections communales. En fin de discours, le député fédéral a également invité tous les Namurois a rejoindre les groupes du base du PTB. "On a besoin de vous. Ce n'est que si nous sommes organisés que nous pourrons avoir un vrai rapport de force pour changer cette société", s'est-il exclamé. (Belga)