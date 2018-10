Elections 2018 - Les 57 bureaux de vote ouverts en Communauté germanophone

(Belga) Les 57 bureaux de vote répartis sur le territoire des neuf communes germanophones ont ouvert leurs portes dimanche à 08h00. Ils seront accessibles jusque 15h00.

51.111 électeurs germanophones sont appelés à se rendre aux urnes ce dimanche. Contrairement aux habitants de la Région wallonne, les germanophones se prononceront par voie électronique, aussi bien pour le scrutin communal que pour celui relatif aux provinces. Malgré un bug informatique lors des dernières élections, la Communauté germanophone, compétente pour les Pouvoirs locaux, a décidé d'investir dans du nouveau matériel informatique avec confirmation papier. Pour l'organisation des élections provinciales, un accord a été trouvé avec la Région wallonne pour éviter aux habitants de la plus petite des entités fédérées d'être confrontés à un double système de vote. Contrairement à la Wallonie qui impose le principe de l'alternance homme - femme sur les listes électorales, le principe de la tirette n'est pas d'application en Communauté germanophone, qui a modifié, en 2017, son code de la démocratie. Autres nouveautés lors de ces élections, les maïeurs seront élus par les conseils communaux et les sièges ne seront plus répartis sur base du système Imperiali mais bien en fonction de l'application de la clé D'Hondt. A la suite de la modification du code de la démocratie, les membres du gouvernement germanophone ne peuvent pas être candidat sur une liste pour les élections communales. (Belga)