Elections 2018 - Marchin: Eric Lomba tête de liste tant aux élections communales que provinciales

(Belga) La traditionnelle liste socialiste de Marchin fait place à une nouvelle liste PS-IC. Eric Lomba, actuel bourgmestre de la commune et conseiller provincial, sera la tête de liste tant à Marchin qu'à la province. Une charte signée par tous les candidats, a vue le jour, et servira de base à la politique générale de ce groupe de Marchinois.

"Ce n'est pas une traditionnelle liste d'ouverture que nous avons décidé de mettre en place. Nous avons décidé de voir plus loin en réfléchissant à une charte et en la faisant signer par l'ensemble des personnes autour de la table, soit 35 personnes", a affirmé le bourgmestre de la commune de Marchin, Eric Lomba. Parmi les points repris sur la liste figure notamment l'encouragement aux initiatives d'éducation populaire et de médiation culturelle, une thématique au cœur même de la politique marchinoise depuis d'innombrables années. "Les villages meurent un peu partout en Europe mais pas à Marchin. Nous investissons et favorisons les activités dans les villages, pour qu'ils vivent et qu'il y fasse bon vivre", a-t-il ajouté. L'emploi est un axe important également. "On s'engage à soutenir les initiatives économiques locales et solidaires, à en encourager et à en faciliter le développement, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la création d'emploi sur notre territoire". Cette liste PS-IC comprend 17 candidats âgés de 18 à 65 ans, avec une moyenne d'âge de 42 ans. (Belga)