Elections 2018 - Namur: le cdH annonce les noms de ses échevins

(Belga) Premier parti à Namur, le cdH a annoncé jeudi soir les noms de ses échevins. L'équipe en place restera la même que lors de la législature actuelle jusqu'à mi-mandat, moment ou Charlotte Bazelaire reprendra les attributions de Baudouin Sohier.

Tanguy Auspert hérite de l'échevinat du Patrimoine et de la Gestion interne. Il conservera donc sensiblement les mêmes compétences. Stéphanie Scailquin continuera à se charger de l'urbanisme. Elle se voit aussi confier l'emploi et l'attractivité urbaine (commerce, marchés, développement économique et mobilité). Baudouin Sohier aura lui pour tâche de continuer son travail en tant qu'échevin du Bien-être et des Relations humaines, et ce jusqu'à mi-mandat. Les sports, la jeunesse, la santé, les aires de jeux, le personnel communal et la formation resteront donc dans ses attributions jusqu'en décembre 2021. C'est ensuite Charlotte Bazelaire qui reprendra ses fonctions. Le cdH motive cette décision par les scores identiques obtenus par les deux élus le 14 octobre. "Charlotte apportera une touche féminine supplémentaire au collège et un un regard neuf et rafraîchissant", a affirmé le comité du cdH de Namur. "Les perspectives sont donc enthousiasmantes et il sera veillé à son implication étroite aux cotés de Baudouin dès le début de la législature pour garantir la convergence des projets impulsés en bonne intelligence." Le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, s'est dit heureux de voir ses propositions validées à l'unanimité. "Au travail à présent, au service de tous les Namurois", a-t-il ajouté. (Belga)