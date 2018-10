Elections 2018 - Ottignies: pour Julie Chantry, les résultats imposent plus de démocratie participative

(Belga) La majorité actuelle aux commandes d'Ottignies-Louvain-la-Neuve sort renforcée du scrutin de dimanche et le préaccord annoncé entre Ecolo, le PS et Avenir (cdH) sera respecté.

Ecolo, avec dix sièges, devient le premier parti au niveau communal puisque l'opposition OLLN-MR se replie en passant de 12 à 9 sièges. Julie Chantry, qui emmenait les Verts vu le choix du bourgmestre Jean-Luc Roland de ne plus se représenter, accède à la fonction maïorale. La nouvelle bourgmestre ottintoise, observant la montée des listes citoyennes, annonce certains changements de méthode. Au sein de la majorité tripartie, Ecolo conserve ses dix sièges mais recule de 3% tandis que le PS perd un siège et qu'Avenir en gagne deux. Pour Julie Chantry (Ecolo), les électeurs ottintois renforcent la majorité et cette situation constitue un bon signal au niveau politique. La nouvelle bourgmestre voit cependant un autre signal fort envoyé par la population avec notamment les deux sièges décrochés par la liste Kayoux, une liste citoyenne testant des méthodes innovantes de participation. "C'est un message dont il faudra tenir compte et pour les années à venir: nous devrons entrer dans une nouvelle dimension en matière de démocratie participative", confirme Julie Chantry. (Belga)