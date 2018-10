Elections 2018 - Plus de majorité pour la liste unitaire flamande à Wemmel, commune à facilités

(Belga) La liste unitaire flamande WEMMEL a remporté 12 sièges sur 25 dans cette commune à facilités du Brabant flamand. C'est autant qu'en 2012, mais le résultat ne permet pas à la liste de garder la majorité au conseil communal. Elle avait été soutenue depuis le début de la législature par quelques conseillers francophones de la liste LB. Deux conseillers communaux francophones qui avaient ensuite été nommés échevins figuraient d'ailleurs sur la liste WEMMEL.

Lors des élections de 2012, WEMMEL et LB avaient obtenu chacun 12 sièges, tandis que UF en avait remporté un. Après plusieurs mois de négociations, Walter Vansteenkiste (WEMMEL) avait été proposé comme bourgmestre par sa propre fraction et quelques conseilles de LB. Cette fois-ci, WEMMEL a à nouveau obtenu 12 sièges, contre sept pour Wemmel Plus! de l'ancien bourgmestre Chris Andries, et six pour la liste unitaire francophone Intérêts Communaux.