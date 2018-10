Elections 2018 - Province d'Anvers: la N-VA semble rester le plus grand parti

(Belga) La N-VA restera la plus grande formation politique au sein du conseil provincial d'Anvers, selon les premiers résultats partiels.

Les nationalistes flamands remportent 33,7% des suffrages sur base du dépouillement d'un quart (377 sur 1.380) des bureaux de vote, soit un léger recul (2 points) par rapport à 2012. Le CD&V arrive second, avec 19,4% des voix, contre 16,8% en 2012. Le Vlaams Belang semble, lui, avoir le vent en poupe avec plus de 15% des voix (+5 points), tandis que les socialistes apparaissent, eux, nettement à la traîne avec 6,3% des suffrages, soit un retrait de plus de 6 points par rapport à 2012. (Belga)