Elections 2018 - Provinces: MR et PS accusent une baisse mais restent en force

(Belga) Les partis traditionnels ont souffert dimanche lors des élections provinciales en Wallonie. MR, PS et surtout cdH perdent des plumes. Le MR et le PS arrivent toutefois toujours en tête dans la majorité des provinces. Le PTB progresse lui fortement, sauf dans le Brabant wallon.

A la province du Brabant wallon, le MR arrive en tête avec 38,27% des voix, accusant une perte de 4 points par rapport à 2012. Ecolo se place en deuxième position, avec 23,59% des votes (+7 points). Le PS ne se classe que troisième, avec 14,24% des voix contre 17,33% en 2012 et le cdH est en quatrième position (8,88%). Dans le Hainaut, le PS est largement en tête des élections provinciales avec 32,85% des voix (39,68% en 2012). Le MR le suit de loin avec 18,67% (-4 points). Arrivent ensuite Ecolo (13,67%) et le PTB (11,91%, +9 points). Pour le conseil provincial du Luxembourg, le cdH se classe en tête avec 31,66% des votes (-3 points). Le MR arrive deuxième (26,25%), suivi par le PS (17,62%, -5 points) et Ecolo (14,56%). A la province de Namur, le MR est premier, avec 25,37% des voix (-4 points), suivi de près par le PS (20,79%, -7 points). Ecolo arrive troisième (17,19%, +3 points) et cdH quatrième (16,53%, -3 points). Le PTB obtient 8,89% (+6 points). Pour la province de Liège, le PS se classe premier avec 24,63% (-7 points) et le MR deuxième (20,77%, -4 points). Ecolo obtient 16,29% des voix et le PTB 13,40% (+8 points). Le cdH perd 4 points avec 8,93% des voix. (Belga)