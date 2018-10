Elections 2018 - Soulagement au CD&V qui atteint le cap des 100 bourgmestres

(Belga) Le soulagement dominait, lundi, au bureau du CD&V qui est resté localement le premier parti de Flandre. "Nous en sommes à 100 bourgmestres et de nombreuses majorités doivent encore être formées", a souligné le parti qui craignait une vague N-VA.

Mais le parti de Bart De Wever n'est pas parvenu à faire vaciller l'ancrage local des chrétiens démocrates flamands, hormis dans la province d'Anvers. En 2012, le CD&V était le parti le plus important dans 139 communes et 137 bourgmestres étaient issus de ses rangs. Six ans et une fusion des communes plus tard, "nous sommes le premier parti dans 120 localités et nous comptons déjà 100 bourgmestres", a indiqué le porte-parole Steffen Van Roosbroeck. "En 2012, nous avions la majorité absolue dans 50 communes. Aujourd'hui, c'est le cas dans 47 localités, ce qui est un beau statu quo", a-t-il ajouté. Quant aux résultats décevants à Anvers et la perte de villes comme Ypres et Hasselt, ils sont compensés par des victoires dans d'autres communes, dont Bruges, Genk, Beringen et Lommel, a encore estimé le parti. (Belga)