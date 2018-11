Elections 2018: trois semaines après le scrutin, Mons tient enfin son accord de majorité

Nicolas Martin (PS) et Charlotte De Jaer (Ecolo) ont annoncé mardi avoir bouclé un accord de majorité et la constitution du futur collège communal pour la Ville de Mons.

Après trois semaines de négociations post-électorales entre les deux formations, leurs leaders locaux, Nicolas Martin et Charlotte De Jaer, ont trouvé un accord pour diriger la ville durant les six années à venir. Au soir du 14 octobre, le PS conduit par Nicolas Martin à Mons avait réalisé un score de 44,25 % des voix, en recul de 10,91 % et de 6 sièges (23) par rapport aux communales de 2012.

Ecolo avait pour sa part réalisé un score historique dans la Cité du Doudou avec 12,78 % et trois sièges en plus (6), soit un bond en avant de 3,96 points par rapport aux élections de 2012. "Il était important de respecter le message de l'électeur", a indiqué Nicolas Martin, futur bourgmestre de Mons. "Nous souhaitions, PS et Ecolo, également un dialogue qui soit constructif pour la ville. Le PS avait de toute façon annoncé avant les élections son intention d'ouvrir sa majorité et Ecolo avait pour sa part évoqué son intention de monter dans une majorité. Nous avons trouvé une vraie compatibilité dans nos programmes ainsi qu'un respect mutuel dans le travail".