Elections 2018 - Tubize: la liste du bourgmestre Januth bat de justesse Raymond Langendries

(Belga) La liste éB, de tendance socialiste, emmenée par le bourgmestre Michel Januth, a enlevé 28,57% des voix dimanche à l'occasion du scrutin communal à Tubize. Elle coiffe ainsi au poteau le Renouveau communal (RC), tiré par l'ancien bourgmestre Raymond Langendries, qui obtient 25,60% des suffrages.

La liste du bourgmestre disposera de 10 sièges au sein du conseil communal, qui en compte 29. Le RC en prend neuf. Le MR et Ecolo, avec respectivement 14,32% et 13,53% des voix, mettent la main sur quatre sièges chacun. Raymond Langendries, qui fut bourgmestre de la commune brabançonne de 1995 à 2012 et qui occupa également des postes de député fédéral, sénateur, député européen et ministre, avait décidé de faire son retour dans l'arène politique à 75 ans. Il obtient 1.966 voix de préférence, soit un fifrelin de moins que le mayeur sortant Michel Januth, qui peut s'enorgueillir de 1.990 croix sur son nom. L'ancien footballeur international du Sporting d'Anderlecht Walter Baseggio, natif de Clabecq, est élu sur la liste éB avec 523 voix. (Belga)