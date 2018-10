Elections 2018: voici les champions des voix de préférence en Wallonie et à Bruxelles

Olivier Maingain est le candidat qui a récolté le plus de voix de préférence en Région de Bruxelles-Capitale lors des élections communales de dimanche. Le président de Défi a obtenu 8.512 votes dans son fief de Woluwe Saint-Lambert. Il devance très légèrement le bourgmestre socialiste de Bruxelles-ville Philippe Close (8.501). Le podium est complété par le bourgmestre Défi de Schaerbeek Bernard Clerfayt (7.927).

Derrière le trio de tête arrivent deux Molenbeekoises: la tête de liste PS Catherine Moureaux (7.133) et la bourgmestre libérale sortante Françoise Schepmans (6.468). Suivent le bourgmestre MR d'Uccle Boris Diliès (5.656), puis deux Anderlechtois: le libéral Gaëtan Van Goidsenhoven (4.729) et le bourgmestre sortant Eric Tomas (4.102). Le top 10 est complété par deux bourgmestres inoxydables: le MR d'Etterbeek Vincent De Wolf (3.984) et le socialiste de Saint-Gilles Charles Picqué (3.793).

Voici le classement des candidats ayant obtenu le plus de voix de préférence en Wallonie:

1. Paul Magnette (PS/Charleroi) 22.475 voix

2. Maxime Prévot (cdH/Namur) 12.825 voix

3. Willy Demeyer (PS/Liège) 11.293

4. Nicolas Martin (PS/Mons) 10.681

5. Elio Di Rupo (PS/Mons) 7.664

6. Jacques Gobert (PS/La Louvière) 6.850

7. Caroline Taquin (Bourgmestre/Courcelles) 6.401

8. Christine Defraigne (MR/Liège) 6.277

9. Eliane Tillieux (PS/Namur) 6.203

10. Laurent Devin (PS/Binche) 6.194



Concernant les taux de pénétration en Wallonie :

1. Yves Besseling (Bourgmestre/Vaux-sur-Sûre) 64,33 %

2. David Clarinval (EPV/Bièvre) 64,26 %

3. Christophe Bombled (MR-IC/Cerfontaine) 58,60 %

4. Carmen Ramlot (GO/Rouvroy) 57,87 %

5. Michel Casterman (IC/Rumes) 57,75 %

6. Marc Lejeune (EB/Beauraing) 55,09 %

7. Bruno Lambert (ICI/Beaumont) 54,52 %

8. Catherine Mathelin (Action/Herbeumont) 52,97 %

9. Anne Laffut (Horizon 2024/Libin) 52,41 %

10. Jacqueline Galant (LB/Jurbise) 49,64 %