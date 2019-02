Elections 2019 - Bert Anciaux ne tirera pas la liste sp.a à Bruxelles pour le parlement flamand

(Belga) Bert Anciaux, désigné tête de liste sp.a en Région bruxelloise pour le parlement flamand, renonce à conduire la liste. Il laisse sa place à la députée bruxelloise Hannelore Goeman, auparavant candidate première suppléante sur la liste européenne, indique la division régionale du parti socialiste flamand samedi soir.

Bert Anciaux a pris cette décision lui-même. "Ces dernières années, j'ai cherché de fantastiques jeunes femmes pour être premières suppléantes afin que je puisse partir sereinement dans quelques années", écrit-il sur son site web. "Mais pourquoi je ne le fais pas maintenant? ", poursuit-il. "Comme s'il n'y avait pas, aujourd'hui, de femmes formidables, motivées et crédibles? En faisant un pas de côté, je leur donne l'occasion maintenant de se battre pour les jeunes et pour plus de justice sociale". Le rôle que jouera désormais Bert Anciaux demeure flou. Selon le sp.a, "il se tient à disposition pour la campagne". De son côté, Hannelore Goeman a accepté de relever le défi. "Je ne peux laisser passer une telle opportunité", affirme-t-elle. "Je vais m'investir à 100% dans la campagne régionale de 'one.brussels'. Les priorités seront la qualité et la capacité de l'enseignement néerlandophone à Bruxelles, des soins de qualité, l'accueil de la petite enfance et les soins aux personnes âgées". (Belga)