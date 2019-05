ELECTIONS 2019 : Comment se positionnent les partis francophones sur le thème de la mobilité ?

Ce jeudi à 3 jours du scrutin, BEL RTL décortique pour vous la thématique de la mobilité.

Les partis francophones veulent tous favoriser les alternatives à la voiture individuelle et investir dans le transport public. Tous promettent d’améliorer les voiries pour la mobilité douce ( la vélo et la marche). Les idées fusent : covoiturage, pass mobilité, gratuité ciblée sur les jeunes ou simple réduction de prix. D’importants moyens financiers sont promis. Sur la fiscalité automobile, le cœur des partis balance entre taxe kilométrique, vignette et péage.

Quelles sont les propositions des principaux partis francophones en matière de mobilité?

Les partis francophones ont tous un point commun. Ils veulent investir dans les transports publics une somme de 1 milliard voire 1,5 milliard d’euros chaque année.

Gratuité des transports en commun:

Le PTB veut une gratuité complète.

Les autres partis ciblent une gratuité pour des publics différents.

- Les moins de 25 et les plus de 65 ans pour le PS.

- Les chômeurs et les bénéficiaires du CPAS pour Ecolo.

- Les mouvements de jeunesse pour le cdH

Le MR et Défi ne veulent pas entendre parler de gratuité.

Qui des recettes?

Du côté des recettes, les partis hésitent entre la vignette pour le cdH, le MR et le PS et le péage urbain en semaine pour Ecolo mais aussi pour Défi si la taxe kilométrique ne passe pas la rampe. Elle est soutenue par Défi pour peu qu’on supprime les taxes de circulation et de mise en circulation.

Le chiffrage du bureau du plan est sujet à caution en matière de mobilité car les modèles utilisés n’ont pas intégré l’impact des investissements, ni les effets de mesures régionales.

Ce soir, ce sujet sera abordé dans l’émission "Les électeurs ont la parole", sur BEL RTL, de 18h30 à 19H.

Faut-il rendre les transports en commun gratuits pour tous ? L’invité politique sera ce soir Vincent De Wolf (MR). Pour interpeller l’invité pendant l’émission : formez le 0800/23530. Vous pouvez aussi laisser des questions par SMS (dès maintenant) au 3323.