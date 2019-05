Élections 2019: Décret inscription, tronc commun, cours de citoyenneté? Voici les positions des partis sur L’ENSEIGNEMENT

L’enseignement est l’un des enjeux importants du scrutin régional et communautaire du 26 mai 2019. Ce vaste et large sujet est présent dans le top 3 des priorités de tous les partis (sauf Ecolo et PTB chez qui ça arrive plus loin dans le programme). Le tronc commun, le décret inscription et la pénurie d'enseignant sont les principales préoccupations. Nous avons comparé les programmes des différents partis.





Procédure d’inscription en première secondaire



Ces dernières années, le décret inscription qui règle le passage des primaires aux secondaires a été beaucoup décrié par certaines voix.



Pour rappel, le texte prévoit des critères qui déterminent quel élève a la priorité dans une école qui n'a pas assez de places face au nombre des demandes d'inscription.

Alors le décret inscription doit-il continuer d’exister ? C’est non pour DéFI, cdH et MR. "Les décrets inscriptions successifs placent chaque année de plus en plus de familles dans l’angoisse", disent-ils en substance. Mais l’enjeu sera d’ouvrir plus de places, plus d’écoles, selon le cdH.

Le MR lui veut d’abord créer un cadastre des besoins.

Pour le PS, il faut garder le décret mais le simplifier. Entre le oui et le non se trouvent Ecolo et PTB. Le parti des travailleurs de Belgique veut aller plus loin et centraliser les inscriptions par zone géographique pour tous les réseaux et les niveaux d’enseignement.

Pour Ecolo, cette concurrence n’est pas bénéfique. Il faut réorganiser les inscriptions par bassin de vie.



Tronc commun

Le tronc commun ressemble finalement à une dispute de la gauche contre la droite. Le projet avancé par le cdH propose un continuum pédagogique depuis la troisième primaire au minimum et jusqu’à la troisième secondaire.

Les élèves étudieront les maths, le français, la géographie et d’autres cours généraux mais aussi des matières plus manuelles ou touchant à la technologie et à la culture ou au sport.

Le PTB veut proposer l’allongement jusqu’à 16 ans. Le parti socialiste veut qu’il soit obligatoire dès trois ans. Idem pour DéFI qui envisage quand même une personnalisation du contenu des cours.

Ecolo n’est pas le parti le plus loquace sur le sujet. Il s’accorde avec le PS et propose une évaluation régulière du pacte. Il n’y a finalement que le MR qui se détache de peloton, le parti du gouvernement sortant défend un choix libre de filière et pas d’allongement du tronc commun.





Cours de citoyenneté

Il a fait beaucoup parler de lui lors de cette législature: le cours de philosophie-citoyenneté. Il existe, mais ce n'est pas encore assez, pour la FAPEO, la fédération des associations de parents de l'enseignement officiel, qui attend beaucoup de la prochaine législature à ce propos.



"Il a été créé mais à raison d’une heure obligatoire. Il faudrait un véritable cours. On a déjà une heure, on veut deux heures dans l’enseignement officiel. Deux heures qui rassemblent enfin les enfants, qui leur apprennent le vivre ensemble, qui leur apprennent à vivre ensemble avec les différences de chacun, où on leur explique pourquoi certains à la maison entendent parler d’une certaine religion, d’un certain Dieu, pourquoi d’autres pas. Cet enseignement devrait être dispensé par un personnel, des enseignants formés à ce genre de discussions ouvertes en classe. Apprendre à vivre avec les différences des autres, c’est quelque chose de très important", a souligné Luc Pirson, le président de la FAPEO.





