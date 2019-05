Elections 2019 - "Il n'y aura pas d'écologistes au gouvernement avec la N-VA"

(Belga) Les écologistes refuseront d'entrer dans un gouvernement avec la N-VA, a réaffirmé lundi matin le coprésident d'Ecolo, Jean-Marc Nollet, sur les ondes de Bel RTL.

Quand on voit que la N-VA envisage d'ouvrir les négociations avec le Vlaams Belang, il est très clair qu'il n'y aura pas d'écologistes au gouvernement avec la N-VA, a expliqué M. Nollet. Le coprésident d'Ecolo a ajouté que son parti ne comptait pas convoiter des majorités sans être sûr que les enjeux climatiques notamment soient bien mis en avant au sein d'un gouvernement. "Nous nous tournerons vers le partenaire qui ira le plus loin dans la transition écologique et solidaire." Jean-Marc Nollet a qualifié les résultats de Groen et d'Ecolo à Bruxelles et en Wallonie de "vraies belles victoires", mais a reconnu que ceux de Groen au nord du pays laissaient apparaître une certaine "difficulté, qui doit encore être analysée". (Belga)