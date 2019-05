Elections 2019: le DUEL DES PREMIERS, ce mercredi à 19h45

Le Premier Ministre sortant, Charles Michel, se trouvera face à son prédécesseur, Elio Di Rupo. Ensemble, ils répondront de leurs bilans respectifs dans un débat présenté par Laurent Haulotte, directeur de la rédaction de RTL INFO.



Depuis 8 ans, le poste de Premier Ministre est occupé par un francophone. Comment ces hommes politiques ont-ils fait face aux défis qui se sont présentés à notre pays? Dans quel état laissent-ils la Belgique? Ce sont les questions que posera Laurent Haulotte au socialiste Elio Di Rupo, et au réformateur Charles Michel.



Auparavant, dès 18h30, Pascal Vrebos resituera le paysage politique belge et dressera, en compagnie de spécialistes politiques, le bilan de ces dernières années sur Bel RTL. Et dès 19h45, sur RTL TVI, RTLplay et RTLinfo.be, retrouvez Laurent Haulotte pour "Le Duel des Premiers Ministres".