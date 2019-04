Elections 2019: le MR veut augmenter le salaire net de 1.000 euros par an

Le MR veut augmenter le salaire net des travailleurs de 1.000 euros par an, déclare jeudi le président du parti libéral et Premier ministre sortant, Charles Michel, dans les pages de L'Echo et de Sudpresse. Il entend créer 250.000 emplois en cinq ans.



Après avoir instauré une suppression des cotisations sociales pour le premier emploi, le MR propose d'étendre la mesure aux trois premiers emplois dans une entreprise. Cette idée permettrait de créer des "dizaines de milliers d'emplois".

D'après les estimations du Bureau du plan, que l'Echo a obtenues, la réforme coûterait quelque 187 millions d'euros. Le mouvement réformateur promet par ailleurs de rendre "au minimum 1.000 euros par an de salaire net supplémentaire" aux travailleurs en réduisant la pression fiscale sur le travail pour 10 milliards d'euros au cours de la prochaine législature. Le part propose de relever le niveau de revenu à partir duquel on paie des impôts (quotité exemptée de 13.500 euros pour environ 8.000 actuellement).

Au passage, Charles Michel s'oppose à la suppression, voulue par les écologistes, de la voiture de société. "Que l'on réforme les voitures de société, ok, mais sans s'en prendre au pouvoir d'achat. Le MR soutient par ailleurs une dégressivité plus forte des allocations de chômage, couplée à un niveau plus élevé dans les premiers mois de chômage.