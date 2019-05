Elections 2019 - Le PS, premier parti en province de Liège

(Belga) Le PS est parvenu à conserver ses 5 sièges en province de Liège à la Chambre malgré son recul et la progression du PTB et d'Ecolo, ressort-il du dépouillement complet à 98%. Les partis de gauche ont progressé alors que le MR est en net recul et que le PP disparaît.

Les socialistes recueillent 24,9% des voix. Tête de liste, Frédéric Daerden est premier en voix de préférence avec 35.167 voix. Sont également élus pour le PS, la députée sortante Julie Fernandez-Fernandez, l'ex-ministre wallon Christophe Lacroix, Laura Crapanzano et l'ancien secrétaire général de la FGTB, Marc Goblet. Le MR est deuxième avec 19,7% des voix et trois sièges (-2). Sont élus, le ministre sortant des Pensions, Daniel Bacquelaine, qui recueille 16.702 voix de préférence, suivi des députés sortants Kattrin Jadin et Philippe Goffin. Le PTB est troisième avec 16,41% et prend 3 sièges (+2). Sont élus le député sortant Raoul Hedebouw qui recueille 30.406 voix de préférence, suivi de Nadia Moscufo et de l'ex-syndicaliste de Ford Genk, Gaby Colebunders. Ecolo est quatrième avec trois sièges (+2) et 15,46%. Sont élus la députée sortante Sarah Schlitz, Samuel Cogolati et Julie Chanson. Le cdH est cinquième avec un siège (-1) avec 14% des voix. La députée sortante Vanessa Matz est réélue. (Belga)