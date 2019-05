Élections 2019: les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 8h

C'est le jour le plus long pour les assesseurs, les présidents de bureaux de vote et bien sûr les candidats. C'est la journée de triple élection. On vote pour les fédérales, les régionales et les européennes: 484 élus directs à choisir, sans oublier ceux qui seront désignés pour le Sénat et la fédération Wallonie-Bruxelles. Les bureaux de vote ouvrent à 8h.

Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h, ce dimanche. Ils fermeront leurs portes à 14h pour les votes "papier" et 16h pour les votes électroniques. Quelque 8 millions de Belges sont appelés à se rendre aux urnes pour élire 484 députés et renouveler ainsi directement six parlements (la Chambre, les parlements wallon, bruxellois, germanophone et flamand ainsi que le parlement européen) et indirectement quatre parlements ou assemblées (le Sénat, le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et, à Bruxelles, les assemblées de la Commission communautaire française et de la Vlaamse Gemeenschapscommissie).

Ce sera ensuite au tour des politiques de prendre le relais pour constituer des majorités au sein desdits parlements qui eux-mêmes désigneront des gouvernements ou leur accorderont la confiance. Pour mettre fin aux élections à répétition, la 6e réforme de l'Etat a regroupé le scrutin fédéral et les scrutins régionaux et européen. L'ensemble des parlements sera donc renouvelé en une opération. Le premier méga-scrutin de ce type a eu lieu en 2014. Seules les élections communales et provinciales forment un scrutin distinct des autres. Elles ont eu lieu au mois d'octobre 2018.