Au lendemain de ces élections et de tous ces résultats, il y a une chose qui est frappante, c'est que la Wallonie semble être une des rares régions d'Europe à ne pas "virer" vers la droite radicale.

"Oui, on se présente un peu comme un village d'irréductibles ou une île au milieu d'un continent qui est de plus en plus souvent balayé par des vagues populistes", confirme notre journaliste politique Antonio Solimando sur le plateau du RTLinfo 13h de ce lundi. "Si on regarde autour de nous, dans ces élections européennes, on note plusieurs élus d'extrême droite dans les pays limitrophes au nôtre: 11 en Allemagne, 23 en france, 4 aux Pays-Bas. En Flandre, 18 députés d'extrême droite à la Chambre et 3 du Vlaams Belang au parlement européen. Et nous, au milieu de tout cela, en Belgique francophone, 0 élu de droite radicale ou d'extrême droite. C'est une situation que l'on n'avait plus connue depuis 1989. On avait depuis lors toujours au moins un élu de cette frange. Il semble que, côté francophone, le PTB soit allé aspiré et capté tout l'électorat contestataire qu'on peut connaître au sud du pays".