Elections 2019 - Ouverture des bureaux de vote

(Belga) Les bureaux de vote ouvraient leurs portes dimanche à 08h00 aux quatre coins de la Belgique. Pour ce triple scrutin fédéral, régional et européen, 396 communes voteront sur support papier, tandis que dans les 185 autres, le vote se fera de manière électronique.

Au sud du pays, le vote papier sera généralisé dans les communes francophones mais électronique dans les neuf communes germanophones. L'ensemble des habitants de la Région de Bruxelles-Capitale voteront de manière électronique. En Flandre, le vote se fera également de manière électronique pour 157 communes et sur papier dans les 143 autres. Les bureaux de vote où un vote papier est organisé fermeront à 14h00. Les autres prolongent jusqu'à 16h00. Quelque 8 millions de Belges sont appelés à se rendre aux urnes dimanche pour élire 484 députés et renouveler ainsi directement six parlements (la Chambre, les parlements wallon, bruxellois, germanophone et flamand ainsi que le parlement européen) et indirectement quatre parlements ou assemblées (le Sénat, le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et, à Bruxelles, les assemblées de la Commission communautaire française et de la Vlaamse Gemeenschapscommissie). (Belga)