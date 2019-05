Elections 2019 - Parlement wallon: Ecolo en forte hausse dans la circonscription de Nivelles; le MR en tête

(Belga) Ecolo a obtenu 19,76% des voix dans la circonscription de Nivelles, en hausse de 8,02 points de pourcentage (pp). Il y est désormais le deuxième parti derrière le MR et ses 34,04% des voix (-7,42 pp).

Suivent le PS (14,92%; -4,55 pp), le cdH (8,43%; -3,63 pp) et le PTB (7,53%; +4,73 pp). Dans cette circonscription, Défi franchit la barre des 5%, à 6,33% des voix alors que le Parti populaire n'en obtient que 2,73%. En termes de sièges, le MR conserve ses 4 strapontins, permettant notamment la réélection de Valérie De Bue et de Jean-Paul Wahl, Ecolo en décroche 2 (+1 par rapport à 2014), le PS 1 (-1) et le cdH 1 également, assurant la réélection d'André Antoine. (Belga)