Elections 2019 - Parlement wallon: le PS reste premier parti sur Charleroi-Thuin; le PTB obtient 2 sièges

(Belga) Le PS a obtenu 33,28% des voix dans la circonscription électorale de Charleroi-Thuin pour l'élection du Parlement de Wallonie et enverra quatre députés à Namur, dont l'ancien ministre régional et ancien bourgmestre de Thuin, Paul Furlan, selon les résultats définitifs entérinés dans le courant de la nuit.

Le PTB devient deuxième parti dans la circonscription, avec 17,85% des voix, et décroche deux sièges de député wallon, via notamment Germain Mugemangango, porte-parole du parti d'extrême-gauche. Le MR arrive en troisième position, avec un score de 15,47%, et obtient également deux élus, dont le Carolo Nicolas Tzanetatos, qui est réélu, alors qu'Ecolo obtient un strapontin et 10,09% des voix. Le cdH, qui est désormais cinquième parti dans cette circonscription hennuyère, s'adjuge le dernier siège, pour un score de 7,51%. Les comparaisons avec le scrutin de 2014 sont impossibles en raison du redécoupage qui a réuni les circonscriptions électorales de Charleroi et de Thuin en une seule circonscription. Celle-ci envoie 10 représentants au Parlement de Wallonie. (Belga)